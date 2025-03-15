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«Играть против Овечкина — безумие»: игрок клуба НХЛ о матчах с «Вашингтоном»

Игрок «Сан-Хосе» Селебрини назвал безумием игру против Овечкина в НХЛ
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини назвал безумием игру против российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Я очень рад встретиться с ним в матче. Играть против Овечкина сейчас — это безумие. Алекс забил очень много голов за карьеру. Он по-прежнему один из лучших игроков в мире», — заявил он.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча начнется 16 марта в 0:00 по московскому времени.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр.

Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в НХЛ.

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