«Зениту» предсказали легкую победу над «Спартаком»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что потеря полузащитника Вендела для петербургского «Зенита» перед центральным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» не помешает действующим чемпионам одержать победу.

«Вендел — хороший парень, но и без него «Зенит» справится. У Семака отличная команда собралась — все бегущие, тактически подкованные футболисты, могут легко запутать противника. Мне оборона «Спартака» не нравится — да, игра впереди у них налажена, но сзади что творится... Им будет очень тяжело, так что жду победы «Зенита», — заявил Пономарев.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что в игре «Спартак» — «Зенит» нет фаворита.