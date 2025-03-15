Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зениту» предсказали легкую победу над «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что «Зенит» одержит победу над «Спартаком»
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что потеря полузащитника Вендела для петербургского «Зенита» перед центральным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» не помешает действующим чемпионам одержать победу.

«Вендел — хороший парень, но и без него «Зенит» справится. У Семака отличная команда собралась — все бегущие, тактически подкованные футболисты, могут легко запутать противника. Мне оборона «Спартака» не нравится — да, игра впереди у них налажена, но сзади что творится... Им будет очень тяжело, так что жду победы «Зенита», — заявил Пономарев.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что в игре «Спартак» — «Зенит» нет фаворита.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами