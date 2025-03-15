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Экс-тренер «Спартака» объяснил принципиальность игры с «Зенитом»

Тренер Гладилин заявил, что в игре «Спартак» — «Зенит» нет фаворита
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ожидает от центрального матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» много борьбы.

По его словам, команды подходят к предстоящему матчу в похожем состоянии.

«Это ключевой матч для обеих команд, победа в нем даст большой плюс — прежде всего, психологический. Если победит «Зенит», то получится большой очковый отрыв. Если «Спартак» одержит победу, то борьба в турнирной таблице обострится еще сильнее. Я думаю, что победитель этой игры на 70% станет чемпионом страны. Так что игра очень значима, но предсказать победителя невозможно. И «Спартак» может выиграть, и «Зенит», и ничейный результат будет закономерен, потому что команды равны по силам», — заявил Гладилин.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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