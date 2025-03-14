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В Госдуме призвали не винить Вяльбе в отстранении российских лыжников

Свищев заявил, что причина долгого отстранения российских лыжников не в Вяльбе
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал не винить президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе в затянувшемся отстранении лыжников от международных стартов. Его слова приводит РИА Новости.

«Основная проблема не в Елене Валерьевне, а в позиции FIS. FIS идет на поводу некоторых федераций, прежде всего скандинавских, прибалтийских, Украины, которые мутят воду. Ситуация осложняется тем, что у нас несколько федераций, а у них одна», — заявил Свищев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международную арену.

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