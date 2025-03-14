Олимпийская чемпионка рассказала, выступит ли она на Играх в 2028 году

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что планирует выступить на Играх 2028 года в том случае, если россияне будут допущены. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Если нас допустят, то я рассматриваю это. Есть желание, я трудолюбива, меня очень сильно поддерживает мой муж. Он позволяет мне уделять много времени спорту — это колоссальная поддержка. Главное, чтобы все были здоровы и счастливы, особенно детки», — заявила Егорян.

Егорян — трехкратная чемпионка России (2012, 2014, 2023), двукратная чемпионка мира (2015, 2019), шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве (2013—2016, 2018—2019), двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личной и командной сабле.

Спортсменка в 2020 году объявила о приостановке карьеры. Она родила сына в мае 2021 года, а уже в октябре того же года вновь вернулась в спорт.

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