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Российской чемпионке Олимпиады разбили машину бутылками алкоголя

Олимпийской чемпионке Егорян разбили машину бутылками алкоголя

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РИА Новости

Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян рассказала, что неизвестные повредили ее машину, выбрасывая из окна дома бутылки с алкоголем. Ее слова приводит Sport24.

«Я поехала к стоматологу, поставила машину во дворе дома. Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машина разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома. Вот и вся история. Явно не обрадовалась, когда увидела такое. Не понятно, кто кидал бутылки», — поделилась она.

Спортсменка отметила, что машина пострадала достаточно сильно, и починить ее будет достаточно проблематично.

Егорян — трехкратная чемпионка России (2012, 2014, 2023), двукратная чемпионка мира (2015, 2019), шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве (2013—2016, 2018—2019), двукратная чемпионка Олимпийских игр (2016) в личной и командной сабле.

Спортсменка в 2020 году объявила о приостановке карьеры. Она родила сына в мае 2021 года, а уже в октябре того же года вновь вернулась в спорт.

Ранее экс-вратарь сборной России обвинил бывшую супругу в мошенничестве.

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