«Не рискнул и промолчал»: белорусский игрок «Вашингтона» о знакомстве с Овечкиным

Белорусский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас признался, что побоялся подойти к российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину в первый день знакомства. Его слова приводит газета «Известия».

«Да, не рискнул и промолчал. Только на третий или четвертый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха!» — поделился он.

В 2019 году Протас был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта под общим 91-м номером. Летом 2019-го он принял участие в тренировочном лагере «Вашингтона» и сыграл в двух выставочных матчах. Свой первый матч в НХЛ хоккеист провел 2 ноября 2021 года против клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Онпродолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее был побит рекорд Овечкина в НХЛ.