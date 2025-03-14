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Бывшему президенту союза биатлонистов запретили занимать спортивные должности

CAS пожизненно запретил Бессебергу занимать любые спортивные должности
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РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) норвежцу Андерсу Бессебергу пожизненный запрет занимать любые официальные должности в биатлонных организациях. Об этом сообщает официальный сайт независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

«BIU остается твердым в своей приверженности честности биатлона и обеспечению того, чтобы лица, занимающие руководящие посты, придерживались самых высоких этических стандартов», — заявил глава BIU Грег Маккенна.

Источник утверждает, что Бессеберг неоднократно нарушал этические правила организации, принимая ненадлежащие подарки и получая личную выгоду от должности. Например, было установлено, что Бессеберг принимал в подарок дорогостоящие часы и поездки на охоту, также была установлена прямая связь между использованием услуг проституток и его прямыми официальными обязанностями. Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее дисквалификацию за читерство с формой на чемпионате мира назвали позором.

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