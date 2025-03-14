Бывшему президенту союза биатлонистов запретили занимать спортивные должности

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) норвежцу Андерсу Бессебергу пожизненный запрет занимать любые официальные должности в биатлонных организациях. Об этом сообщает официальный сайт независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

«BIU остается твердым в своей приверженности честности биатлона и обеспечению того, чтобы лица, занимающие руководящие посты, придерживались самых высоких этических стандартов», — заявил глава BIU Грег Маккенна.

Источник утверждает, что Бессеберг неоднократно нарушал этические правила организации, принимая ненадлежащие подарки и получая личную выгоду от должности. Например, было установлено, что Бессеберг принимал в подарок дорогостоящие часы и поездки на охоту, также была установлена прямая связь между использованием услуг проституток и его прямыми официальными обязанностями. Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России.

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