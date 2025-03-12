Дисквалификацию за читерство с формой на чемпионате мира назвали позором

Глава FIS Элиаш назвал позором скандал с читерством с формой на ЧМ в Норвегии

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш назвал позором скандал с перешитыми костюмами на чемпионате мира по прыжкам на лыжах в Норвегии. Его слова приводит NRK.

«Глубоко потрясен этим. Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего вида спорта. Тут абсолютно нет места для манипуляций. Позор, что этот инцидент произошел на историческом чемпионате мира в Тронхейме», — заявил Элиаш.

Он также отметил, что эти махинации бросают тень на чемпионат и всех спортсменов, которые честно боролись за победу.

В результате данного инцидента были дисквалифицированы олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг. Первый из них лишился серебряной медали. После жалобы на спортсменов была инициирована проверка, в результате которой выяснилось, что в костюмы спортсменов вшили дополнительно более жесткую нить. Это сделало швы менее эластичными и могло дать спортсменам преимущество в планировании после прыжка.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее было названо качество, которым должен обладать президент МОК.