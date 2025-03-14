Норвежский журналист: возможно, Россия нужна международному лыжному спорту, но не Вяльбе

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что международному лыжному спорту не нужна президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, передает Sport24.

«Смягчение риторики Вяльбе? Она, похоже, в отчаянии. Никто не верит ничему, что она говорит, даже в России, судя по сообщениям, которые я получаю. Международному лыжному спорту, возможно, нужна Россия, но Вяльбе не нужна», — сказал Садьтведт.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля в Международном олимпийском комитете призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международную арену.