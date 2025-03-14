«Его могут красиво проводить»: экс-игрок ЦСКА о вызове Дзюбы в сборную

Бывший игрок московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России на мартовские матчи, отметив, что его могут красиво проводить, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Его могут красиво проводить. Выпустить на замену, чтобы похлопали, все рекорды состоялись. Сейчас он лучший бомбардир в истории. Праздник какой-то могут ему организовать, отметить его достижения», — сказал Масалитин.

В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее тренер рассказал, почему Дзюбу могли вызвать в сборную.