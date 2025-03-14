Американская футболистка: полицейские в Москве часто документы проверяют

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что в Москве у нее часто проверяют документы полицейские, передает «Чемпионат».

«Полицейские часто документы проверяют. Я всегда готова, у меня всегда с собой паспорт и миграционная карта. В Зеленограде я вышла с рынка, купив клубники, ко мне подошел полицейский, я показала ему документы. А он как закричит напарнику: «Смотри, американка!» Я спросила, могу ли я пройти к метро, он ответил утвердительно», — сказала Уильямс.

Кайлан переехала в Россию в 2021 году, когда подписала контракт со столичным «Локомотивом». Вместе с «железнодорожниками» она выиграла чемпионат России. В 2023 году спортсменка перешла в московское «Динамо», за которое выступает до сих пор. Также в своей карьере она выступала в чемпионате Израиля за «Рамат».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Уильямс назвала сумму для проживания в Москве.