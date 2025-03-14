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«Прямо по минимуму»: футболистка из США раскрыла свои траты в Москве

Американская футболистка Уильямс назвала сумму для проживания в Москве
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ЖФК «Динамо»

Американская футболистка «Динамо» Кайлан Уильямс раскрыла, сколько денег в месяц тратит на проживание в Москве. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Трачу деньги только на жилье и еду. Если что-то мне не нужно, я это не покупаю. Сколько денег достаточно для жизни в месяц? В Москве — 100–120 тысяч рублей. На оплату квартиры — вместе с водой, электричеством и wi-fi — уходит около 60 тысяч. Остальное — на питание и транспорт. Но это прямо по минимуму», — поделилась она.

Кайлан переехала в Россию в 2021 году, когда подписала контракт со столичным «Локомотивом». Вместе с «железнодорожниками» она выиграла чемпионат России. В 2023 году спортсменка перешла в московское «Динамо», за которое выступает до сих пор. Также в своей карьере она выступала в чемпионате Израиля за «Рамат».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее жена Валерия Карпина в шутку сравнила себя с Артемом Дзюбой.

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