Легендарный российский хоккеист: моя профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу

Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук заявил, что его карьера, скорее всего, подошла к концу, передает ТАСС.

«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдет. Я им занимаюсь всю жизнь», — сказал Ковальчук.

Ковальчук вошел в символическую сборную «Виннипега» XXI века. Он выступал за «Виннипег» с 2001 по 2004 год, а также с 2005-го по 2010-й. Тогда команда носила название «Атланта Трэшерз».

Ковальчук провел за клуб 594 матча, набрав 615 (328 + 287) очков. Последним клубом Ковальчука в НХЛ стал «Вашингтон», за который он играл в 2020 году.

Илья Ковальчук, начавший профессиональную карьеру в московском «Спартаке», вернулся в стан москвичей по ходу сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел за команду в общей сложности 20 матчей и набрал в них восемь очков, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. После сезона 41-летний форвард заявил, что взял паузу.

Ранее 19-летний российский хоккеист повторил достижение Сидни Кросби и Ковальчука.