Аршавин заявил, что не ожидал вызова Дзюбы в сборную

Аршавин: не ожидал, что Дзюбу вызовут в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что не ожидал вызова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Не ожидал, что Дзюбу вызовут в сборную России еще раз. Карпин был достаточно категоричен на этот счет. После того, как Артем побил один рекорд, ему предоставили возможность побить еще один. Трудно сказать, что в сборную его вызвали не по спортивному принципу», — заявил Аршавин.

Игра против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дзюба заявил, что его трясет как малолетнего пацана.