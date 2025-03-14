«Приятно удивил»: Дзюба назвал имя знаменитого хоккеиста, который поздравил его с рекордом

Дзюба рассказал, что его поздравил с рекордом хоккеист Ковальчук

Нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артем Дзюба заявил, что его поздравил экс-хоккеист Илья Ковальчук с рекордом по количеству забитых мячей за всю историю российского футбола, передает «РБ Спорт».

«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук — позвонил, поздравил», — сказал Дзюба.

Дзюба забил 234-й мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Футболист забивал в РПЛ, Кубке России, Суперкубке России, Евро, чемпионате мира, Лиге наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

Ранее Дзюбу сравнили со старой телегой.