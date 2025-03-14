«Даже не касался шайбы»: в «Вашингтоне» высказались об игре Овечкина

Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил отсутствие бросков в створ у российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз». Его слова приводит журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

«Когда мы получали большинство, получалась неразбериха. Мы закреплялись в зоне, но не могли реализовать попытки. Думаю, он даже не касался шайбы, не говоря уже о бросках. А при игре в равных составах его пятерка чаще застревала в защите», — заявил специалист.

Овечкин провел на льду 18 минут 37 секунд игрового времени и не нанес ни одного броска в створ ворот соперника.

Встреча, которая состоялась на стадионе в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:0. Голами в этом поединке отметились Уоррен Фёгеле, Кевин Фиала и Куинтон Байфилд, одним из ассистентов которого выступил россиянин Владислав Гавриков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», игра состоится 16 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 0:00 по московскому времени. «Столичные» лидируют в Восточной конференции НХЛ, набрав 94 очка.

Ранее был побит рекорд Овечкина в НХЛ.