«Вашингтон» с Овечкиным проиграл в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 3:0. Голами в этом поединке отметились Уоррен Фёгеле, Кевин Фиала и Куинтон Байфилд, одним из ассистентов которого выступил россиянин Владислав Гавриков.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забить не сумел и результативными действиями не отличился.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», игра состоится 16 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 0:00 по московскому времени. «Лос-Анджелес сыграет в тот же день с «Нэшвилл Предаторз», встреча начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее был побит рекорд Овечкина в НХЛ.