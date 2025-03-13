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Клуб с российским вратарем вышел в четвертьфинал Лиги Европы

«Буде-Глимт» с российским вратарем Хайкиным вышел в 1/4 финала Лиги Европы
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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский клуб «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, вышел в четвертьфинал Лиги Европы, по сумме двух встреч обыграв греческий «Олимпиакос».

Встреча, проходившая на стадионе «Караискакис» в городе Пирей, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол форварда «Буде-Глимта» Каспера Хога на 36-й минуте греки ответили дублем Романа Яремчука на 53-й и 65-й минутах.

Первая игра этого противостояния, которая состоялась 6 марта в Норвегии, завершилась победой «Буде-Глимта» 3:0. Таким образом, норвежская команда вышла в 1/4 финала Лиги Европы, выиграв двухматчевое противостояние со счетом 4:2.

В следующем раунде «Буде-Глимт» сыграет с итальянским «Лацио», который обыграл чешскую «Викторию Пльзень» — 3:2 по сумме двух встреч.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее УЕФА объяснила причину отмены пенальти игрока «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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