«Средневековая инквизиция»: в «Зените» раскритиковали дисквалификацию Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскритиковал решение Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать полузащитника Вендела на две игры (одну условно) за неприличный жест в адрес болельщиков «Факела». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Уважаемый КДК действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула — ведьма, на костер; утонула — покойся с миром. Если бы меня пригласили на заседание КДК, то я мог бы наглядно продемонстрировать разницу в степени оскорбительности жестов», — заявил Медведев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

По окончании нынешнего сезона полузащитник перейдёт в бразильский «Ботафого». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Ранее Вендел заявил, что есть люди, которые поощряют расизм.