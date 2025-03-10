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«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

«Локомотив» всухую обыграл «Северсталь» в КХЛ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене-2000 Локомотив» в Ярославле, завершилась с результатом 3:0 в пользу хозяев. Счет удалось открыть только в конце второго периода: на 38-й минуте отличился Георгий Иванов. В третьем отрезке на 50-й минуте шайбу забросил Байрон Фрэз, а на 57-й Иванов оформил дубль.

Ярославцы второй раз подряд обыграли «Северсталь», сохранив свои ворота в неприкосновенности — 4 марта встреча этих соперников в ледовом дворце в городе Череповец завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу «Локомотива».

Оба коллектива обеспечили себе выход в плей-офф. «Локомотив» лидирует в Западной конференции, набрав 95 очков за 64 игры, а у «Северстали» — 75 баллов и шестое место также на Западе.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее «Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ.

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