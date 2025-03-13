Российский вратарь вошел в список претендентов на «Везина Трофи»

Вратарь «Тампы» Василевский стал вторым в списке претендентов на «Везина Трофи»

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в голосовании журналистов официального сайта лиги за приз лучшему голкиперу сезона — «Везина Трофи». Об этом сообщает ESPN.

В голосовании россиянин набрал 57 очков. Все 16 журналистов поставили на первое место вратаря «Виннипега» Коннора Хеллебака — у него 80 баллов. Тройку замкнул Логан Томпсон из «Вашингтона» — 48 очков.

В нынешнем сезоне Василевский пропускает в среднем 2,29 шайбы за матч за 51 проведенную игру. В его активе 92% отраженных бросков, 30 побед и 4 «сухих» встречи.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Ранее пять россиян попали в топ-25 игроков НХЛ по версии Daily Faceoff в XXI веке.