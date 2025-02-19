Пять россиян попали в топ-25 игроков НХЛ по версии Daily Faceoff в XXI веке

Овечкин стал вторым в списке лучших игроков НХЛ XXI века

Пятеро россиян попали в топ-25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века по версии Daily Faceoff.

В список попали четверо нападающих — Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»), а также голкипер Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Лидером рейтинга стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Ранее за кричалку «СКА — позор российского хоккея» оштрафовали еще один клуб КХЛ.