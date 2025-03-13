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Стал известен главный арбитр матча «Спартак» — «Зенит»

Иванов назначен главным арбитром встречи «Спартака» и «Зенита»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главным арбитром центрального матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» назначен Сергей Иванов. Об этом сообщает Betonmobile.

Источник отмечает, что Иванов обслуживал матч 19-го тура «Зенит» — ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0, а сам арбитр не назначил два пенальти в ворота «армейцев» в компенсированное время.

Больше всего в своей карьере Иванов обслуживал матчи «Зенита» — при нем команда победила в 26 матчах из 40. Последняя встреча «Спартака» и «Зенита» при судействе Иванова завершилась со счетом 7:1 в пользу петербуржцев.

Центральная встреча 21-го тура «Спартак — «Зенит» состоится на стадионе «Лукойл Арена» 16 марта. Начало запланировано на 19:45 по московскому времени.

В турнирной таблице коллективы находятся по соседству — «Спартак» идет третьим с 40 баллами, а «Зенит» — вторым с 43 очками. Столько же и у лидирующего «Краснодара».

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