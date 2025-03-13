Российский тренер: «Зенит» не убеждает, что он сильнее всех

Тренер Балахнин: «Зенит» не убеждает, что он сильнее всех

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что сейчас петербургский «Зенит» не показывает игры, которая убедила бы в том, что он сильнее всех, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Шансы «Спартака» на игру с «Зенитом»? Резерв у «Спартака» хороший. Но как команда настроится на поединок? Питерцы сейчас не показывают такой игры, которая убедила бы в том, что «Зенит» сильнее всех. Поэтому любопытно будет наблюдать за матчем», — сказал Балахнин.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов. На одно очко от «Спартака» отстает московское «Динамо».

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

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