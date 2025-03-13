Стало известно, сыграет ли удаленный в матче с «Факелом» Вендел в игре против «Спартака

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) признала, что футболист петербургского «Зенита» Вендел был удален правильно в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела», передает «РБ Спорт».

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против московского «Спартака», который состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» делят первое место, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

Ранее легенда «Спартака» призвал дисквалифицировать Вендела до конца сезона.