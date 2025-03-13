Глава МОК отреагировал на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что разочарован мошенничеством норвежских прыгунов с трамплина на чемпионате мира, передает РИА Новости со ссылкой на NRK.

«Я крайне разочарован тем, как это произошло. Тем, что это было не только очевидно, но и явно сделано специально. За этим явно стояла энергия, направленная на обман», — сказал Бах.

9 марта спортивный директор по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян‑Эрик Ольбу заявил, что норвежская сборная жульничала на чемпионате мира с экипировкой. Спортсмены выступали в перешитых костюмах, в швы которых были добавлены армированные нити. Они придают большую жесткость, и это позволяет спортсмену пролететь дальше.

Прыгунов на лыжах с трамплина из сборной Норвегии Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали из-за манипуляций с костюмами на чемпионате мира. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) открыла расследование.

Ранее сборная Норвегии по прыжкам с трамплина потеряла спонсора из-за обмана на чемпионате мира.