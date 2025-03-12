Овечкин добрался до редкой юбилейной отметки в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 200-й период в матчах Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в котором ему удалось набрать свыше одного очка за 20 минут.

Он стал всего четвертым игроком в истории североамериканской лиги, кто родился и вырос за пределами Северной Америки и смог провести 200+ периодов с 1+ очком. Лидером по этому показателю является чех Яромир Ягр (299), на втором месте располагается финн Яри Курри (226), а топ-3 замыкает родившийся в Братиславе Петер Штястны (207).

В ночь на 12 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Анахайм Дакс», а Овечкин записал на свой счет три результативных паса, два из которых пришлись на первый период встречи.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра пройдет 14 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 5:30 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным за пас вместо гола.