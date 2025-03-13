Олимпийский чемпион: Овечкин не променял бы родную страну на США

Олимпийский чемпион Васильев об Овечкине: он бы не променял Россию на США

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вернется в московское «Динамо», передает «ВсеПроСпорт».

«Овечкин никогда не скрывал, что вернется в Россию. Ничего удивительного в этом нет, он патриот нашей страны. Александр не променял бы родную страну на США, такого решения не приходилось ждать от него», — сказал Васильев.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В ночь на 12 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Анахайм Дакс» со счетом 7:4, а Овечкин записал на свой счет три результативных паса, два из которых пришлись на первый период встречи. Третий результативный пас он отдал на белорусского хоккеиста Алексея Протаса, поразившего пустые ворота.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли сравнил Овечкина и Гретцки.