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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли сравнил Овечкина и Гретцки

Экс-хоккеист Фетисов сравнил Овечкина и Гретцки: совершенно разные по манере
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что игрок «Вашингтона» Александр Овечкин и Уэйн Гретцки — совершенно разные хоккеисты, передает News.ru.

«Сравнивать можно только их показатели, а игра разная. Тем и хорош спорт, хоккей особенно, когда разные по габаритам и по позициям игроки спустя годы соревнуются между собой за звание лучшего», — сказал Фетисов.

В ночь на 12 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Анахайм Дакс», а Овечкин записал на свой счет три результативных паса, два из которых пришлись на первый период встречи.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз». Игра состоится 14 марта.

Ранее Овечкин рассказал о встрече с легендой НХЛ.

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