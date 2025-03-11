Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад»

Российский футболист испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом коллектив из Сан-Себастьяна сообщает в своих социальных сетях.

23 февраля 21-летний россиянин появился в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Леганеса» и открыл счет на 12-й минуте с передачи испанца Пабло Марина. Тренерский штаб заменил Захаряна в перерыве, а результаты медицинского обследования показали, что у него травма прямой мышцы бедра.

Ранее он из-за череды травм пропустил первую половину сезона в чемпионате Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Александр Мостовой дал Захаряну совет о продолжении карьеры.