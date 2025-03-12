«ПСЖ» выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

«ПСЖ» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» и пробился в 1/4 финала ЛЧ

Французский «ПСЖ» обыграл английский «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу парижан, автором единственного гола стал Усман Дембеле. Из-за равенства в счете по сумме двух матчей были сыграны экстра-таймы, в которых мячей забито не было. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижского клуба — 4:1.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был включен в заявку на игру, однако провел матч на скамейке запасных. Место в воротах занял итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом матче победа со счетом 1:0 досталась английской команде. Таким образом, «ПСЖ» после этой победы вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Локомотив» вышел в следующий раунд Кубка России.