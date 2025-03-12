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Экс-глава клуба РПЛ раскритиковал матч Кубка России

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал скучным кубковый матч «Ростова» и «Зенита»
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что матч Кубка России между «Ростовом» и «Зенитом» был сонным и скучным. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Скорее всего, должна была быть ничья. А вообще невзрачный матч провели обе команды. Скучный матч такой не кубковый. Только в конце игры появилась какая-то иска, а так сонный», — заявил Наумов.

Встреча, которая состоялась на «Ростов Арене», завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил колумбийский нападающий «сине-бело-голубых» Матео Кассьерра на 79-й минуте.

Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «Газпром Арена». Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» в матче Кубка России.

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