Спорт
Битва за финал: «Зенит» сражается с «Ростовом» в Кубке России. LIVE
Михаил Киреев/РИА Новости
Петербургский «Зенит» играет на выезде с «Ростовом» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Матч не начался
12 марта 18:15
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
18:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) петербургский «Зенит» гостит у «Ростова». Начало матча — в 18.15 мск.