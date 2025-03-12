Спорт
Московское дерби в полуфинале Кубка России: ЦСКА бьется с «Динамо». LIVE
Владимир Астапкович/РИА Новости
Московские ЦСКА и «Динамо» играют на поле армейцев в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Матч не начался
12 марта 20:30
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
20:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) московский ЦСКА принимает у себя столичное «Динамо». Начало матча — в 20.30 мск.