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Спорт

Московское дерби в полуфинале Кубка России: ЦСКА бьется с «Динамо». LIVE

Футбол. Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. ЦСКА — «Динамо». ОНЛАЙН

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Владимир Астапкович/РИА Новости
Московские ЦСКА и «Динамо» играют на поле армейцев в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Матч не начался
12 марта 20:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) московский ЦСКА принимает у себя столичное «Динамо». Начало матча — в 20.30 мск.

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