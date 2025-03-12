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«Ак Барс» крупно обыграл «Трактор» в матче КХЛ

«Ак Барс» со счетом 6:2 обыграл «Трактор» в КХЛ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» отличись Митчелл Миллер, Александр Барабанов, а также по два раза Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. У челябинцев шайбы забросили Максим Шабанов и Стивен Кэмпфер.

Оба коллектива уже оформили выход в плей-офф. «Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 90 очков после 65 встреч. В активе «Ак Барса» 82 очка за 65 игр.

В следующей встрече казанцы сыграют дома с «Витязем» 15 марта, а «Трактор» — в гостях с «Авангардом» 14 числа

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее «Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ.

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