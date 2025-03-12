В Мадриде закрылся ресторан Роналду и Надаля

В Мадриде закрыли итальянский ресторан, в который инвестировали Роналду и Надаль

В Мадриде закрылся ресторан, в который инвестировали португальский футболист Криштиану Роналду и завершивший карьеру теннисист Рафаэль Надаль. Об этом сообщает Goal.com.

Источник утверждает, что речь идет об итальянском ресторане Toto, который был известен своей пастой. Он проработал три года.

Ресторан был частью Tatel Group, где инвесторами выступали завершивший карьеру испанский теннисист Рафаэль Надаль, форвард саудовского «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду, а также испанские баскетболисты Руди Фернандес и Пау Газоль. При этом у Tatel Group остались рестораны в Дубае и Абу-Даби.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

39-летний Надаль объявил о завершении карьеры после выступления в Кубке Дэвиса. За годы в профессиональном теннисе он был первой ракеткой мира, выиграл 92 турнира АТР в одиночном разряде, из которых 22 титула на турнирах «Большого шлема». За свою карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, став одним из самых титулованных теннисистов в истории.

Ранее Роналду назвал уродом своего фаната.