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Оскорблявших на расовой почве Вендела болельщиков не смогут найти

«Мутко против»: оскорблявших Вендела болельщиков не удастся найти
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Болельщиков, которые оскорбляли бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, вряд ли удастся найти из-за отсутствия звука на камерах стадиона «Факел» в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Источник утверждает, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запросил записи с камер, однако оказалось, что они не записывают звук. Следовательно, невозможно понять, кто конкретно издавал расистские выкрики и были ли они вообще.

КДК РФС рассмотрит произошедшее во время матча на заседании 13 марта. «Зенит» настаивает на отмене дисквалификации Вендела, которого удалили за неприличный жест.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее Вендел рассказал, почему показал неприличный жест болельщикам «Факела».

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