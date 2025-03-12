Овечкин мог забить в матче НХЛ, но отдал пас партнеру

Овечкин отказался от гола в матче НХЛ, чтобы помочь Протасу оформить хет-трик

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от возможности забросить шайбу в пустые ворота »Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, чтобы помочь белорусскому форварду Алексею Протасу оформить хет-трик.

Овечкин получил шайбу после отбора и паса от партнеров и мог сам поразить пустые ворота, однако отдал пас на Протаса, который забросил свою третью шайбу. В аналогичной ситуации месяц назад в матче с «Флоридой Пантерз» Овечкин сам пробил по пустым воротам и забил.

Для Протаса этот хет-трик стал первым в НХЛ. Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 7:4.

Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин, который пропустил 16 игр из-за травмы (ноябрь-декабрь), провел 49 поединков, в которых записал на свой счет 33 заброшенные шайбы и 19 результативных передач.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра пройдет 14 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 5:30 по московскому времени.

Ранее в России не поверили в возвращение Овечкина в «Динамо».