В России не верят в возвращение Овечкина в «Динамо»

Бывший игрок петербургского СКА Максим Рыбин признался, что скептически относится к возможности того, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подпишет контракт с московским «Динамо». Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, что Саша все-таки подпишет еще один контракт с «Вашингтоном» на год-два. Есть еще рубежи, которые можно преодолевать, и я имею в виду 900 шайб. Это минимум. Уверен, что здоровье позволит Овечкину играть дальше. Ну, а в случае с «Динамо», мне кажется, будет некий памятный матч», — заявил он.

Овечкин заявил, что не планирует продлевать с «Вашингтоном» контракт, который заканчивается в 2026 году, и собирается вернуться в московское «Динамо».

В ночь на 10 марта «Вашингтон» одержал победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее агент ответил на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо».