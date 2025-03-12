Медведев разгромил соперника и вышел в 1/4 финала турнира в США

Теннисист Медведев обыграл Пола и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертом круге российский теннисист одержал победу над представителем США Томми Полом. Встреча, которая продолжалась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:0.

Медведеву удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнить восемь подач навылет и также допустить четыре двойные ошибки. Пол допустил четыре двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира Медведев сразится с представителем Франции Артюром Фисом.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

27 февраля Медведев в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору, который является 47-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева вышла в финал турнира в США.