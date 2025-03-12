Ассистентский хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась со счетом 7:4. Голами в составе победившей команды отметились Дилан Строум, Энтони Бовиллье, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Дауд и Алексей Протас, который оформил хет-трик. За «Анахайм» шайбы забросили Джейкоб Труба, Дрю Хеллесон, Фрэнк Ватрано и российский защитник Павел Минтюков.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин голами не отметился, но записал на свой счет три результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем поединке регулярного чемпионата «столичные» 14 марта сразятся с «Лос-Анджелес Кингз». «Анахайм» на день раньше сыграет на выезде с «Ютой».

Ранее в России не поверили в возвращение Овечкина в «Динамо».