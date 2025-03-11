Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Спартака» оценил шансы команды победить «Зенит»

Тренер Гладилин: у «Спартака» и «Зенита» равные шансы в дерби
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» имеют равные шансы на победу в очном противостоянии, даже если за сине-бело-голубых не сыграет полузащитник Вендел. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Возможное отсутствие Вендела? Никакой роли это не сыграет. У «Зенита» достаточно квалифицированных футболистов, и Вендел не такая фигура, которая решает результат. Будет он играть, не будет — это не проблема. «Зенит» — амбициозная команда, «Спартак» — тоже. Шансы у них равные. Если кто-то из игроков выпадает, у обеих команд хороший подбор футболистов, так что замены есть», — считает Гладилин.

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде встречался с «Факелом» и выиграл со счетом 2:0. На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Сам футболист рассказал о провокациях и расистских кричалках с трибун. Позже стало известно, что сине-бело-голубые обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Инстанция рассмотрит этот запрос.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» в гостях сыграет со «Спартаком». На данный момент петербуржцы делят первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» — обе команды набрали по 43 очка. Красно-белые отстают на три балла и идут на третьей строчке.

Ранее Гладилин призвал отменить дисквалификацию Вендела.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами