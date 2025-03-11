Экс-тренер «Спартака» призвал отменить дисквалификацию Вендела

Тренер Гладилин: «Спартак» должен побеждать «Зенит» и с Венделом, и без него

Дисквалификация полузащитника петербургского «Зенита» Вендела должна быть отменена, и он должен принять участие в матче против «Спартака». Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Я считаю, что Венделу надо отменить дисквалификацию и дать ему возможность играть. Это провокация болельщиков в отношении футболиста, который выступает здесь уже не один год и все понимает. Такого допускать нельзя. Здесь было больше вины со стороны болельщиков, которые его спровоцировали.

Если просьбу «Зенита» удовлетворят, это будет нормально — и даже лучше для «Спартака». Потому что «Спартак» должен обыгрывать «Зенит» что с Венделом, что без него. Он должен выигрывать у любого состава, которым выйдут питерцы. А руководство «Зенита» действует правильно: оно защищает своего игрока», — считает Гладилин.

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде встречался с «Факелом» и выиграл со счетом 2:0. На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Сам футболист рассказал о провокациях и расистских кричалках с трибун. Позже стало известно, что сине-бело-голубые обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Инстанция рассмотрит этот запрос.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» в гостях сыграет с московским «Спартаком». На данный момент петербуржцы делят первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» — обе команды набрали по 43 очка. Красно-белые отстают на три балла и идут на третьей строчке.

Ранее Вендел заявил о людях, которые поощряют расизм.