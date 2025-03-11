«Зенит» предоставил доказательства по делу об оскорблении Вендела

Петербургский «Зенит» предоставил Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза (КДК РФС) доказательства по делу об оскорблении игрока команды Вендела в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом». Об этом в комментарии «Спорт-Экспрессу» рассказал глава ведомства Артур Григорьянц.

«Все документы, которые «Зенит» хотел представить, он представил КДК. Все доказательства, которые стороны считают необходимым предоставить, предоставляются КДК, а КДК оценивает эти доказательства. На сегодняшний день «Зенит» предоставил ряд доказательств, о которых они говорили», — отметил он.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Сам футболист рассказал о провокациях и расистских кричалках с трибун. Позже стало известно, что сине-бело-голубые обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Инстанция рассмотрит этот запрос.

16 марта «Зенит» в гостях сыграет с московским «Спартаком» в 21-м туре РПЛ. Если красная карточка Вендела не будет отменена, он пропустит игру.

Ранее экс-тренер «Спартака» призвал отменить дисквалификацию Вендела.