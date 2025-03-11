«Особо не понимаю»: лидер «Динамо» о тяжелой травме

Российский нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин раскрыл, как прошла его операция на колене после травмы, а также рассказал о своем моральном состоянии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Проснулся, поехал, отвезли в операционную, усыпили. Потом проснулся — нога зашита. Пока нормально, но еще прошло мало времени, особо не понимаю. Дальше посмотрим», — поделился он.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее в «Динамо» заявили о важности поддержки от Александра Овечкина для травмированного Тюкавина.