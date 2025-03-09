В «Динамо» заявили о важности поддержки от Овечкина для травмированного Тюкавина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, как российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал травмированного футболиста Константина Тюкавина. Его слова приводит ТАСС.

«Они разговаривали по телефону, Саша пожелал Константину скорейшего выздоровления. Надеюсь, что его лучи поддержки помогут Константину как можно быстрее выздороветь», — поделился Гафин.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

Ранее Тюкавин впервые обратился к публике после операции.