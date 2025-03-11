«100% было бы лучше»: чемпион ОИ хочет, чтобы Овечкин побил рекорд в следующем сезоне

Будет лучше, если российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение в комментарии «Чемпионату.com» выразил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Если брать бизнес, то 100% было бы лучше на следующий год сделать это. Это ажиотаж. Перед сезоном и в сезоне все будут радоваться еще больше. Народ попрет, чтобы посмотреть на это все», — заявил он.

В ночь на 10 марта «Вашингтон» одержал победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передачи.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее агент ответил на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо».