«Я прямо в шоке»: Емельяненко записал видео после операции

Российский боец Александр Емельяненко в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись после перенесенной операции и поблагодарил медиков, которые с ним работали.

«Я прямо в шоке, какой кусок вытащили, именно он и давил мне на спинной мозг. Низкий поклон всем докторам, делавшим мне операцию, и всему институту Склифосовского. Спасибо вам», — сказал Емельяненко.

5 марта Емельяненко рассказал, что ему потребуется операция, на восстановление после которой уйдет около десяти месяцев.

21 декабря боец выиграл нокаутом первый за полтора года поединок. Этот бой стал для бойца первым с мая 2023 года, когда он отправился на лечение от алкогольной зависимости. 29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым, однако бой отменили.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Емельяненко назвали насильником, тунеядцем и алкоголиком.