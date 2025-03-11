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Российский вратарь НХЛ: не хотелось бы, чтобы Овечкин забил мне и побил рекорд Гретцки

Голкипер Кочетков: не хочу, чтобы Овечкин забил мне и побил рекорд Гретцки
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Kamil Krzaczynski/Reuters

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признался, что не хотел бы стать вратарем, которому форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьет свой рекордный 895-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Sport24.

«Очень не хотел бы, чтобы Овечкин забил мне и побил рекорд Гретцки именно в матче с «Каролиной». Мы с Димой Орловым сделаем все, чтобы этого не случилось», — сказал Кочетков.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом». Игра состоится 12 марта.

Ранее Овечкин рассказал, общается ли он с Гретцки.

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